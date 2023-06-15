CNCEC поучаствует в строительстве завода метанола в РФ мощностью 1 млн тонн в год

Его общая планируемая стоимость составит более 80 млрд рублей

ТАСС, 15 июня. Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) совместно с холдингом AEON построит комплекс по производству метанола в Волгограде мощностью 1 млн тонн в год. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Контракт на проектирование, закупку и строительство комплекса по производству метанола в Волгограде подписан на площадке Петербургского международного экономического форума между компаниями GTM One (Россия) и CNCEC (Китай)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект строительства завода по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год станет якорным на территории особой экономической зоны "Химпром" в Волгограде. Его общая планируемая стоимость - более 80 млрд рублей.

Документ подписали генеральный директор GTM One Бахтиер Касимов и управляющий директор международного подразделения CNCEC Бао Гуандун. На церемонии присутствовал председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

Правительство РФ в ноябре 2022 года утвердило создание новой особой экономической зоны "Химпром" в Волгоградской области. Администрация региона до 2024 года должна построить инженерную, транспортную, социальную и иную инфраструктуру ОЭЗ за счет средств регионального бюджета в размере не менее 1,82 млрд рублей. Предполагается, что предприятия - резиденты ОЭЗ "Химпром" наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции.