Минфин разработал законопроект, устанавливающий предостережение одной из форм финконтроля

Заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев сообщил, что упреждающие меры, которые не допускали бы финансовые нарушения, планируется реализовать уже в расширение полномочий органов финансового контроля в виде получения новых методов и инструментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разработал законопроект, устанавливающий предостережение одной из форм финансового контроля, в августе проект закона будет внесен в правительство. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров в кулуарах ПМЭФ.

"У нас подготовлен законопроект, где наряду с предписанием и представлением будет такая форма оформления контрольной работы, как предостережение. Ожидаем осенью его внести, начнет работать не ранее следующего года, так как это большая работа. Сейчас проект в высокой степени готовности. В правительство планируем вносить в августе", - сказал он.

В свою очередь, заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев пояснил, что упреждающие меры, которые не допускали бы финансовые нарушения, планируется реализовать уже в расширение полномочий органов финансового контроля в виде получения новых методов и инструментов.

"Мы говорим о таких методах, как наблюдение, экспертно-аналитические мероприятия, финансово-бюджетный мониторинг. Это нам позволит на постоянной основе анализировать на этапе планирования и расходования бюджетных средств и подсвечивать риски, которыми будут руководствоваться наши объекты, чтобы исключить в будущем финансовые нарушения", - отметил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.