В Москве около 25 млрд рублей вложат в обновление еще одного участка бывшей промзоны

Реорганизуют участок в Восточном Дегунине площадью 15,08 га

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва заключила с инвестором договор о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны "Вагоноремонт", в ее реорганизацию инвестируют около 25 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

На площадке XXVI Петербургского международного экономического форума состоялось подписание с инвестором договора о комплексном развитии участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт". Реорганизацию участка в Восточном Дегунине площадью 15,08 га осуществит победитель аукциона - ООО "Специализированный застройщик "Артстрой", входящий в группу компаний "Основа".

"Договор о комплексном развитии участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт" заключен с девелопером на шесть лет, в течение которых в Восточном Дегунине должен появиться современный жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой. В редевелопмент территории будет вложено около 25 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 млрд рублей. Комплексное развитие участка позволит создать свыше четырех тысяч новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" находится в Северном административном округе Москвы на Дубнинской улице в шаговой доступности от станций "Бескудниково" и "Лианозово" МЦД-1 и является уже вторым по счету проектом, реализуемым по программе комплексного развития территорий в этой промзоне.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестору предстоит подготовить документацию по планировке территории и проектную документацию. На участке площадью 15,08 га необходимо построить почти 298 тыс. кв. м жилой, общественно-деловой, научно-производственной и другой недвижимости.

"Площадь объектов жилой застройки составит 165 тыс. кв. м, часть жилья будет возведена по программе реновации. Кроме того, здесь появятся офисы, банки, спортивные объекты, кафе и магазины. Также на участке будет возведен современный логистический центр площадью 10 тыс. кв. м и технопарк. Сформировать комфортную среду помогут благоустройство и озеленение", - добавил он.