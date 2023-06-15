Чернышенко: число блокировок вредоносных сайтов в РФ в последнее время снижается

При этом, по словам вице-премьера РФ, количество кибератак кратно возросло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Количество блокировок фишинговых и ворующих персональные данные сайтов в России уменьшается, это свидетельствует об эффективности предпринимаемых государством мер. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Количество заблокированных фишинговых сайтов и тех, которые воруют персональные данные, у нас сокращается. Это говорит о том, что меры, которые государство предпринимает, они работают", - сказал он.

При этом Чернышенко отметил, что количество кибератак кратно возросло. "Против России сейчас осуществляются массированные, скоординированные действия коллективного Запада", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.