Минск и Москва могут нарастить объем взаимной торговли на $1 млрд

Как отметил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, в 2022 году объем товарооборота двух стран достиг рекордной отметки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия обладают необходимым потенциалом для роста объемов взаимной торговли, несмотря на рекордный показатель товарооборота в минувшем году. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В прошлом году объем нашего товарооборота с Россией достиг рекордной отметки <…>. Даже экономические модели Всемирного банка показывают, что при таких рекордах у нас еще есть потенциал для роста, не менее чем на $700 млн - $1 млрд", - отметил первый замглавы белорусского правительства.

Он считает это возможным "через диверсификацию поставок и наращивание экспорта по классическим товарным позициям - мясо, молоко, рыба, рапсовое масло, изделия из металла, железнодорожные оси и колеса, материалы из древесины".

Снопков убежден, что экономики Белоруссии и России должны быть взаимодополняемы. "Анализ показывает, что наша двусторонняя торговля комплементарна только на 44%. Это не очень высокий показатель, который свидетельствует о реальной конкуренции между нашими странами и наличии дублирующих производств", - сказал он. При этом, обратил внимание первый вице-премьер правительства Белоруссии, "создание новых дублирующих производств продолжается несмотря на то, что в условиях санкций и значительной переориентации белорусского экспорта на российский рынок, это создает высокие риски для белорусских производителей".

10 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, товарооборот Белоруссии и России устойчиво растет. По его словам, по итогам 2022 года во взаимной "торговле товарами и услугами" Минск и Москва "перешли рубеж в 50 млрд долларов, что является рекордным показателем".

6 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии напомнил, что в 2021 году товарооборот Москвы и Минска увеличился на 35% - до $40 млрд, - а в 2022 году вырос еще на 12% - до рекордных $45 млрд. Он обратил внимание, что для двух стран это очень солидные величины и в настоящее время объемы поставок с обеих сторон сбалансированы.