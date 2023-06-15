ГК "Дело" примет участие в модернизации порта на Сахалине

Реализация проекта приведет к созданию дополнительных рабочих мест, увеличит грузопоток, обеспечит устойчивое развитие региона, заявил губернатор Валерий Лимаренко

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" планирует изучить важный для Сахалинской области проект модернизации порта Корсаков и принять участие в его развитии. Об этом говорится в сообщении ГК "Дело".

Соглашение о сотрудничестве в целях развития транспортно-логистического и туристического потенциала региона было заключено между ГК "Дело" и правительством Сахалинской области в рамках Петербургского международного экономического форума. Документы подписали гендиректор УК "Дело" Дмитрий Паньков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Согласно соглашению, стороны также планируют изучить возможность сотрудничества в сфере обновления портовых мощностей и совместно развивать туристическую инфраструктуру. Кроме того, власти региона рассмотрят вопрос распространения предусмотренных законодательством мер по стимулированию региональных инвестпроектов на компании группы "Дело".

"Группа компаний "Дело", которая является собственником Сахалинского морского пароходства, намерена в том числе изучить важный для области проект модернизации порта Корсаков. В ближайшие годы на базе этого транспортного узла мы собираемся создать многофункциональный глубоководный порт. Здесь появится грузовой пирс с контейнерным терминалом, рыбный логистический терминал на 1 млн тонн продукции", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он также добавил, что реализация проекта приведет к созданию дополнительных рабочих мест, увеличит грузопоток, обеспечит устойчивое развитие региона.