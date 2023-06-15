Сбер и Совкомбанк договорились о сотрудничестве в сфере ИИ и облачных решений

Сотрудничество также предполагает развитие и внедрение цифровой облачной платформы Platform V

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Совкомбанк и Сбер намерены развивать стратегическое сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и облачных решений. Это подразумевает меморандум, подписанный в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила в четверг пресс-служба Совкомбанка.

"Меморандум определяет ключевые направления сотрудничества сторон - это развитие и применение в интересах Совкомбанка искусственного интеллекта, облачных технологий и решений для бизнес-аналитики. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудничество предполагает развитие и внедрение цифровой облачной платформы Platform V, которая позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности и обеспечивает технологическую независимость на уровне программного обеспечения.

"Современные отечественные импортонезависимые сервисы позволят дополнительно модернизировать внутренние бизнес-процессы банка и совершенствовать клиентское обслуживание, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности", - добавил Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

Меморандум станет фундаментом для плодотворной технологической кооперации между двумя системообразующими банками и улучшит клиентский опыт россиян, подчеркнул Попов, слова которого цитирует пресс-служба.

"События прошлого года показали важность достижения технологического суверенитета, в том числе в сфере информационных технологий. К счастью, многолетние инвестиции в информационные технологии позволили нам минимизировать влияние санкций. Сегодня мы готовы поделиться собственными технологиями с одним из крупнейших и динамично развивающихся частных банков страны - Совкомбанком", - сказал замглавы правления Сбербанка.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.