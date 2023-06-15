В Петербург в 2024 году поставят пять "Метеоров" нового поколения на подводных крыльях

Акцент будет сделан на туристических перевозках, поэтому в модель добавят интерактивные опции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В Петербурге в следующем сезоне появятся пять скоростных судов на подводных крыльях "Метеор 120Р". Акцент будет сделан на туристических перевозках, поэтому в модель добавят интерактивные опции. Об этом сообщил в четверг на ПМЭФ-2023 глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Уже есть промышленные образцы, мы планируем в ближайшее время в город приобрести пока пять штук, дальше посмотрим", - сказал он.

На форуме комитет подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс". Руководитель предприятия Георгий Анцев добавил, что в следующем сезоне суда уже выйдут на водные объекты города.

"Они поступят через год после начала финансирования, к следующему сезону первые "Метеоры" начнут бороздить Неву и Финский залив. Метеор - это бренд Петербурга, его визитная карточка. Уже более 40 лет они ходят по Финскому заливу, Неве, Ладожскому озеру. В прошлом году на ПМЭФ мы представляли новую модель "Метеора", и он пришелся всем по вкусу. <…> Эти "Метеоры" построены по принципу "умный корабль": кондиционирование, воздухообмен, хорошие широкие проходы, комфортабельные кресла, хорошая экономия топлива получилась, запас по мощности двигателя", - отметил Анцев.

По его словам, два подобных "Метеора" курсируют на линиях в Сибири и в Ханты-Мансийском автономном округе, где суда ориентированы скорее на стратегические перевозки, в Петербурге акцент будет сделан на туристическом передвижении.

"Думаю, мы добавим туда много современных интерактивных вещей, технология "умный корабль" у нас отработана, но помимо комфорта туристам нужна дополнительная информативность о городе, думаю, эти вещи мы обеспечим. Можно будет интерактивные экскурсии вести, это уже решим с компаниями, которые будут эксплуатировать "Метеоры", - сказал Анцев.

О "Метеоре"

"Метеор 120Р" строят в Петербурге совместно с Нижним Новгородом, он рассчитан на 120 пассажиров, скорость его хода - 75 км/ч, а дальность - 700 км. Это "умный" теплоход, в нем есть мостиковая система управления судном с элементами искусственного интеллекта. Также "Метеор" имеет усовершенствованную крыльевую схему - теплоход не создает высокой волны при ходе на крыле и не наносит ущерба береговой линии, что немаловажно для гранитных набережных Петербурга.