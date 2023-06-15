15 июня, 14:52
ПМЭФ

Чернышенко сообщил, что туристический поток в РФ вырастет как минимум на 5,5% с 2022 года

По словам вице-премьера, за первый квартал 2023 года рост бронирования гостиниц составил 17%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Туристический поток Россию увеличится как минимум на 5,5% относительно 2022 года. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Мы думаем, что поток как минимум вырастет на 5,5% к прошлому году. Это достаточно амбициозные цифры, учитывая то, что у нас большая часть логистической инфраструктуры не работает сейчас на полную мощность. Но с изменением ситуации, я думаю, что эти цифры будут кратно возрастать и позволят выполнить главный показатель нацпроекта. Мы должны увеличить этот показатель до 140 миллионов туристических поездок", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Чернышенко также отметил, что за первый квартал 2023 года рост бронирования гостиниц составил 17%, за 2023 год уже 20 тыс. гостиниц "вышли из тени" и прошли сертификацию.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПМЭФ
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