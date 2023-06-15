Силуанов сравнил доллар с дубиной, которой США размахивают в сторону неугодных стран

По словам министра финансов, к доллару привыкли, поэтому быстро отказаться от него невозможно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов сравнил доллар с дубиной, которой США размахивают в сторону не угодных для них стран и предпринимателей.

К доллару привыкли, поэтому быстро отказаться от него невозможно, но "тенденция началась", заявил он в интервью студии "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Тенденция началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие, потому что доллар стал дубиной, которой размахивают и говорят: "Ты страна неугодная, не выполняешь мои требования, - вот тебе ограничения по перечислению долларовых средств". Какая это резервная валюта, если мы сталкиваемся с тем, что платеж, да даже не российских предпринимателей, а других, иностранных, которые не понравились США, замораживается?" - сказал министр.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.