Лихачев заявил о необходимости показать Гросси, что Россия выполняет его постулаты по ЗАЭС

Гендиректор Росатома отметил, что "пока эти обязательства не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Главная задача во время визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС - показать "де-факто", что Россия выполняет те принципы, которые он провозгласил с трибуны ООН, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

"Главная задача во время визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС - показать де-факто, что Россия выполняет те принципы, пять постулатов, которые Гросси провозгласил с трибуны ООН. Они вроде бы и простые - к примеру, не стрелять по станции, не давить на людей. Для нас это канон, мы будем соблюдать эти принципы. Но пока эти обязательства не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском", - заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на ПМЭФ.

Гросси в четверг прибыл на Запорожскую АЭС, это его третий визит на станцию с 1 сентября 2022 года. По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, предполагается, что он будет однодневным. При этом, как отметил Карчаа, Гросси будет предоставлена исчерпывающая информация по всем интересующим вопросам, в том числе относительно состояния инфраструктуры обеспечения станции водой.