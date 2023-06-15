РФ и Алжир будут развивать сотрудничество в сферах массовых коммуникаций, IT, электросвязи

Страны также обязуются обмениваться "информацией относительно политики в сфере контроля использования спектра частот"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Алжир намерены расширять сотрудничество в сферах массовых коммуникаций, информационных технологий (IT) и электросвязи. Об этом говорится в декларации об углубленном стратегическом партнерстве, подписанной президентами стран по итогам переговоров в Кремле.

Согласно документу, стороны договорились о "развитии сотрудничества в области массовых коммуникаций, в том числе расширении контактов между средствами массовой информации <...> путем обмена контентом и опытом, взаимодействии в сфере новых медиа".

Кроме того, Россия и Алжир обязуются поощрять "внедрение и использование технологий цифровизации государственного управления, реализацию совместных проектов в таких областях, как умные города, интернет вещей, взаимодействие в работе по созданию и обновлению инфраструктуры связи, в том числе спутниковой, и сетей связи нового поколения", а также обмениваться "информацией относительно политики в сфере контроля использования спектра частот".

Культура, наука и образование

Россия и Алжир планируют укреплять контакты между образовательными учреждениями двух стран, а также намерены взаимодействовать в сферах научных исследований и культуры.

"Углубление связей и сотрудничества в сфере высшего образования и научных исследований, в том числе путем предоставления квот на обучение в образовательных организациях сторон для подготовки национальных кадров по интересующим стороны специальностям", - отмечается в документе.

Россия и Алжир также договорились активизировать обмен опытом в сферах исследования космоса, мирного атома, сельского хозяйства, медицинских и био- технологий, искусственного интеллекта, и других областях, представляющих совместный интерес.

Стороны согласовали укрепление партнерства по изучению и продвижению русского и арабского языков, в том числе на площадках международных организаций. Кроме того, РФ и Алжир обязались нарастить обмены делегациями представителей сфер культуры, образования, спорта и СМИ, а также поощрять взаимодействие между между музеями, общественными организациями, и культурными ассоциациями двух стран.