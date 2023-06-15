Президент Алжира пригласил российские компании инвестировать в североафриканскую страну

Абдельмаджид Теббун заявил, что в республике сложились благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пригласил российские компании инвестировать в его страну. Он выступил в четверг с заявлением после состоявшихся в Кремле переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить российские компании инвестировать в Алжир, где сложились благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности", - подчеркнул алжирский президент, отметив, что в его стране недавно приняли новый закон об инвестициях.

Теббун заявил о намерении Алжира воспользоваться опытом РФ, в том числе в промышленно-технической и экономической сферах. "Все эти области открыты для взаимодействия", - добавил он.

"Россия - это дружественная страна. Да здравствует алжирско-российская дружба и сотрудничество!" - подытожил лидер североафриканской страны.

Ранее в четверг Путин и Теббун по окончании переговоров в Кремле подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран.