В Белоруссии призвали активизировать создание наднационального налогового комитета с РФ

Первый заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко отметил, что вступил в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссии и России в условиях санкций необходимо активизировать работу по созданию наднационального налогового комитета. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках ПМЭФ-2023.

"Надо совместными усилиями активизировать эту работу [по созданию наднационального налогового комитета]. Вынеся налоговые нормы на наднациональный уровень, мы налоговую оперативность потеряли. Сейчас такое время, когда санкции, и требуется принятие быстрых решений", - сказал он.

Он напомнил, что вступил в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который предусматривает создание координирующего органа - наднационального налогового комитета. "Надо быстрее получить такой орган, чтобы договор функционировал полноценно и выполнял функции, для которых он был задуман", - сказал Кийко.

По его словам, в договор "упаковали все общие принципы и моменты, чувствительные для сторон, которые непосредственно влияют на осуществление хозяйственной деятельности". Кийко отметил, что документ содержит "прорывные направления, например, внедрение интегрированной системы налогового администрирования косвенных налогов". "Все, что содержится в договоре, обеспечит создание равных условий хозяйствования, недопущение налоговых барьеров", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.