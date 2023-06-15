Посол Белоруссии в РФ сообщил о взрывном росте торговли услугами между странами

Дмитрий Крутой отметил, что оборот сферы в 2022 году составил почти $6 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия резко увеличили взаимную торговлю услугами. Об этом на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Оборот сферы услуг в прошлом году составил почти $6 млрд, темпы роста - 29%. В два раза превышает темпы роста в союзной торговле товарами", - сказал он.

По словам посла, пока в сфере услуг "доминирует транспортный сектор в условиях санкций и переориентации". "Наш транспортный комплекс Союзного государства работает великолепно, там задачи стоят перед ними не менее сложные, чем перед промышленниками", - отметил дипломат.

"В этом году за первый квартал услуги (объем торговли услугами - прим. ТАСС) выросли на 31%, это тоже выше почти в два раза, чем в сфере торговли товарами, - проинформировал Крутой. - Объем товарооборота услугами в $1,5 млрд - это наш средний уровень <...> с 2009 года по 2019 год, на протяжении 10 лет. А мы сегодня уже $6 млрд [получили в торговле услугами]. Здесь просто взрывной рост".

"Второе место [в сфере торговли услугами] у нас заняли айтишники, за год и несколько месяцев там уже взаимная кооперация больше $1 млрд", - сообщил посол Белоруссии.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.