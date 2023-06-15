"Автоваз" планирует произвести в Петербурге 30-35 тыс. автомобилей в 2024 году

По словам главы компании Максима Соколова, в 2025 году производство намерены увеличить до 50 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Автоваз" планирует произвести на своем заводе в Санкт-Петербурге 30-35 тыс. автомобилей в 2024 году, а в 2025 году - нарастить производство до 50 тыс. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума глава компании Максим Соколов.

"В следующем году мы планируем увеличить количество моделей, расширить продуктовую линейку до 30-35 тыс. И в 2025 году выйти тыс. на 50 или чуть выше. И дальше все будет зависеть от того, как будет вести себя рынок страны с точки зрения восстановления спроса", - отметил он.