В Подмосковье построят завод по производству газобетонных блоков за 4 млрд рублей

Объект ежегодно сможет выпускать до 400 тыс. куб. м продукции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Завод по производству газобетонных блоков планируется построить в городском округе Ступино, инвестиции в проект превысят 4 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума подписал с генеральным директором ООО "КСМК-М4" (ГК "ВКБ") Михаилом Кондратенко соглашение о строительстве завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.

"Это не единственный завод по производству газобетонных блоков, который ГК "ВКБ" строит в Подмосковье. Уже в августе мы запустим производство в Сергиевом Посаде, а следующий объект инвестор планирует открыть в 2026 году в Ступино. Проект в Ступино - это более 4 млрд рублей инвестиций в экономику региона, порядка 140 новых рабочих мест. Завод сможет выпускать до 400 тыс. куб. м продукции ежегодно. Сегодня такие блоки очень востребованы, в том числе в строительстве малоэтажных и частных домов. Подмосковье - лидер в жилищном строительстве, мы запускаем новые проекты ИЖС, поэтому особенно ценим все, что позволяет держать высокий темп и объем ввода новых квадратных метров комфортного и современного жилья", - привели в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе добавили, что строительные блоки из бетона автоклавного твердения имеют относительно небольшой вес и отличные показатели по нагрузкам, теплопроводимости, шумоизоляции и другим параметрам.

"Мы выражаем благодарность правительству Московской области, лично губернатору, за поддержку строительства завода в виде льгот на субсидию приобретаемого оборудования, субсидирование строительства инженерных коммуникаций. На "КСМК-М4" планируем воспользоваться промышленной ипотекой. Обучение специалистов, которые будут работать на новом предприятии, мы планируем организовывать на наших действующих заводах", - процитировали в материале Кондратенко.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.