15 июня, 15:34
ПМЭФ

Пасечник: ЛНР будет развивать сотрудничество с Крымом, Кировской и Костромской областями

Речь идет об экономическом сотрудничестве, социально-политическом и общественном, сказал врио главы ЛНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Луганская Народная Республика будет развивать сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах с Крымом, Кировской и Костромской областями, передает корреспондент ТАСС с площадок подписания соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.

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"Соглашение об экономическом сотрудничестве, в области социально-политических отношений, общественных отношений. Договорились о том, что продолжим работу совместную. Костромская область является шефом - регионом, который оказывает помощь нашему Меловскому району в восстановлении и строительстве", - сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о сути подписанного соглашения.

Пасечник добавил, что аналогичные документы были подписаны с Крымом и Кировский областью. 

Теги:
РоссияКрымКировская областьКостромская областьПасечник, Леонид ИвановичПМЭФ
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