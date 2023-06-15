В Москве будут создавать благоприятный климат для бизнеса с СБП

СБП и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Система быстрых платежей и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы будут создавать благоприятный климат для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме

"Это партнерство поможет нам информировать пользователей о мерах поддержки от города, и, таким образом, расширит нам простор в части реализации информационных кампаний, программ и проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса столицы", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Как добавил генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, сегодня 9 из 10 торгово-сервисных предприятий, в которых можно расплатиться с помощью СБП - малый и средний бизнес. Специалисты отмечают, что СБП становится все более популярным способом оплаты покупок, и это плюс как для клиентов, так и для предпринимателей. Для НСПК как операционного платежного центра Системы важно не только продолжать развивать сервисы для бизнеса и для пользователей, но также быстро и качественно информировать о тех возможностях, которые открывает использование СБП для всех участников рынка.

"Совместная информационная поддержка поможет расширить усилия по повышению финансовой грамотности среди граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых, использующих Систему быстрых платежей", - добавили в пресс-службе.

Система быстрых платежей (СБП) - сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.