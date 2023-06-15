Минфин предложил перенести расширение периметра применения НДД на 2027 год

Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что Минэнерго против переноса, и вопрос еще обсуждается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Минфин РФ предложил перенести расширение числа месторождений в третьей группе НДД с 2024 года на 2027 год. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2023. При этом, по его словам, Минэнерго против переноса, и вопрос еще обсуждается.

"Такое предложение Минфин сделал, да. Предполагаем, что сейчас экономика добычи на выработанных местах позволяет осуществлять на них добычу и развивать бизнес, дополнительного вычета, то есть режима НДД достаточно", - сказал Сазанов.

"Там Минэнерго с этим не согласно. Поэтому этот вопрос еще обсуждается", - добавил он.