Собянин: реализованные проекты МЦД окупятся для столицы в 2023-2024 годах

Мэр отметил, что суммарно в день на поездах МЦД-3 и МЦД-4 после запуска будут передвигаться около 1 млн человек, что вдвое больше суточного пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Проект введенных в эксплуатацию Московских центральных диаметров (МЦД) окупятся столице в 2023-2024 годах. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Август и сентябрь [срок ввода в эксплуатацию] двух огромных проектов [МЦД-3 и МЦД-4]. Будем над ним и дальше работать: вводить и реконструировать какие-то станции, улучшать движение, <…> но в целом система заработает. Основная работа - 90% у нас выполнена, к этому времени готовятся новые подвижные составы, график, тарифы, пересадки. <…> Такая новая жизнь, и не только для москвичей", - сказал мэр на полях ПМЭФ-2023 в беседе с корреспондентом телеканала "Москва-24".

По его словам, инвестиции в транспортную инфраструктуру столицы - одни из самых эффективных. "Федеральный бюджет с лихвой получил раз в пять больше, чем вложил. <…> Хорошие вложения. Москва свои вложения, я думаю, что в 2023-2024 годах тоже окупит", - подчеркнул Собянин.

Мэр также выразил уверенность, что в следующем году окупится проект Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, это гигантский, сложный и финансово емкий проект.

Он отметил, что суммарно в день на поездах МЦД-3 и МЦД-4 после запуска будут передвигаться около 1 млн человек, что вдвое больше суточного пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-2, которые уже курсируют в городе.

Проект МЦД

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Также Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.