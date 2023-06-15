Росатом инвестирует 3 млрд рублей в производящий изделия из специальных сталей завод

Правительство Санкт-Петербурга окажет инвестору консультационную и информационную поддержку по вопросам, связанным с реализацией проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Машиностроительный дивизион Росатома в течение пяти лет вложит 3 млрд рублей в развитие производственных мощностей завода "АЭМ-Спецсталь" (предприятие Росатома, город Санкт-Петербург), специализирующегося на производстве изделий из сталей со специальными свойствами. Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Поддержание и развитие производственных мощностей "АЭМ-Спецсталь" было подписано в четверг между администрацией Санкт-Петербурга и АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш), передает корреспондент ТАСС.

Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в целях развития промышленности Санкт-Петербурга, привлечение инвестиций путем создания благоприятных экономических, правовых и организационных условий, а также взаимодействие в ходе реконструкции производственного комплекса "АЭМ-Спецсталь" в Санкт-Петербурге. В частности, компания "АЭМ-технологии" планирует инвестировать в реализацию проекта, направленного на расширение производственных мощностей предприятия, не менее 3 млрд рублей в течение 5 лет с момента подписания соглашения.

"АЭМ-Спецсталь" - один из крупнейших отечественных металлургических заводов и единственный в России производитель заготовок для корпусного атомного оборудования. Сегодня завод может выпускать до 40 тыс. тонн готовых стальных изделий в год как из простых углеродистых, так и из нержавеющих сталей специального назначения. Это продукция как для атомной энергетики, так и для предприятий нефтегазохимического комплекса, общего машиностроения, судостроения, тепловой энергетики и металлургии.

"Для нас развитие ижорской промышленной площадки в Санкт-Петербурге - вопрос принципиальный. Именно здесь сосредоточены компетенции в области энергетического машиностроения и необходимой для этого металлургии специальных сталей. Инвестиции в их опережающее развитие помогут в максимально короткие сроки заменить высококачественной отечественной продукцией многие изделия, которые ранее энергетики и предприятия нефтехимического комплекса закупали за рубежом", - заявил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Игорь Котов. По его словам, в результате инвестиционной программы будет обновлено основное оборудование и инфраструктура, установлены передовые системы управления тепловыми режимами отечественного производства. Кроме того, в программу включены сталеплавильный и прессовый комплексы, расширение станочного парка и перевод его "на цифру" с акцентом на совершенствование механообработки.

Правительство Санкт-Петербурга окажет инвестору консультационную и информационную поддержку по вопросам, связанным с реализацией проекта, а также будет содействовать в проведении переговоров с представителями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и оказывать иную помощь в рамках своих полномочий.