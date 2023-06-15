Эксперт заявила о необходимости увеличить долю инновационных компаний в России до 5-6%

Сейчас она составляет 1,4%, отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доля инновационных быстрорастущих компаний в России должна увеличится с нынешних 1,4% до 5-6% для ускорения развития экономики. Такое мнение высказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова на сессии "Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний - "национальных чемпионов" в условиях новых стратегий" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если говорить про нашу инновационную экономику, про быстрорастущие компании, их процент у нас все-таки недостаточный, если сравнивать с другими развитыми юрисдикциями. У нас доля таких компаний в экономике 1,4%, а нужно примерно 5-6%, чтобы экономика очень быстро развивалась", - сказала Попова.

Она отметила, что в число компаний - "национальных чемпионов" высшего звена, "которые берут на себя сейчас главный удар по импортозамещению" и наращиванию отечественных технологий, входит не более 500 в разных секторах. Это компании с высокой капитализацией, имеющие большую долю выпуска инновационной продукции и большие отчисления на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Есть также класс более мелких компаний - "технологических газелей", которых больше.

"У нас есть потенциал [для технологического развития] и есть все возможности. Сейчас открываются новые рыночные ниши. Компании действительно с энтузиазмом смотрят на то, что происходит, и на то, какие места они могут занять", - сказал Попова.

Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" высказалась за поддержку отечественного высокотехнологического сектора системно на уровне государства, которое является не только регулятором, но и экономическим актором, в частности, в формировании спроса на инновационную продукцию. "Поэтому от государства очень многое зависит с точки зрения консолидации спроса. У нас огромное количество именно государственных компаний в системе экономики, и от их спроса, от их возможностей потреблять технологическую продукцию очень сильно зависит <…> инновационная экономика", - отметила Попова.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.