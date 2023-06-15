15 июня, 15:35
ПМЭФ

БелТПП: Москва и Минск должны унифицировать законы о признании санкций форс-мажором

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов заявил, что это нужно сделать для противостояния их эффекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссии и России необходимо привести к единообразию законодательства о признании форс-мажорами западных санкций для противостояния их эффекту. Об этом на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (ТПП) Михаил Мятликов.

"Необходимо и сближение законодательств наших стран в правоприменительной практике в вопросах свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы, т. е. признания форс-мажором последствий экономических санкций", - сказал он.

Мятликов пояснил, что за последние два года стали очевидными "некоторые отличия в правоприменительной практике стран (России и Белоруссии - прим. ТАСС) по подтверждению форс-мажора, что потенциально ослабляет линию защиты белорусского и российского бизнеса при рассмотрении хозяйственных споров с иностранными контрагентами". Речь идет о ситуациях, "когда из-за санкций и бездействия зарубежных контрагентов не могут быть исполнены договоры" между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. 

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