Власти Москвы сообщили о продолжении сотрудничества с западными партнерами без огласки

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин отметил, что это касается не только бизнесменов, но и руководителей европейских столиц и международных организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы продолжают сотрудничество с рядом западных партнеров, однако эта работа не афишируется по просьбе иностранных коллег. Об этом сообщил в четверг руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

Выступая на сессии "Язык дипломатии многополярного мира" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он отметил, что с 2011 года в Москве был реализован ряд крупных инфраструктурных и технологических решений, которые стали востребованы на международном уровне. Это помогло российской столице выстроить отношения с новыми для нее направлениями - странами Африки, Южной и Центральной Америки.

"Эта история успеха помогла сохранить отношения с нашими европейскими, как ни странно, партнерами. Да, мы сегодня их не афишируем, но мы поддерживаем контакты. <...> Мы продолжаем культурное сотрудничество, мы проводим гуманитарные акции. Да, мы сегодня не пиарим эту активность, опасаясь не за нас, опасаясь за наших западноевропейских партнеров. Они нас просят: пожалуйста, не рассказывайте о том, что мы продолжаем отношения", - сказал Черемин.

По словам руководителя департамента, это касается не только бизнесменов, но и руководителей европейских столиц и международных организаций. "Вся эта надуманная, якобы образцовая демократия, она реально сегодня просто не существует. Там просто тоталитарный режим, и люди боятся показать свое доброе отношение к Москве", - подытожил Черемин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.