В Минске считают, что отмена утильсбора внутри СГ поспособствует импортозамещению

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов отметил, что сейчас взнос на белорусскую технику в России уплачивается, а затем возвращается, однако на это уходит два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Отмена утилизационного сбора на продукцию машиностроения российских и белорусских производителей при поставках в рамках Союзного государства (СГ) будет способствовать развитию проектов по импортозамещению. Об этом на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов.

"У нашего бизнеса есть предложения по реализации [увеличения эффективности проектов по импортозамещению]. Например, отмена утилизационного сбора на продукцию машиностроения, произведенной в Белоруссии, России или которая имеет сертификат происхождения", - сказал он.

Мятликов пояснил, что сейчас взнос на белорусскую технику в России уплачивается, а затем возвращается, однако на это уходит два месяца. "Для одного "Амкодора" (один из ведущих в Белоруссии производителей дорожно-строительной, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной и другой спецтехники и оборудования - прим. ТАСС) это сотни миллионов российских рублей ежегодно. Мы просто "гоняем" деньги, а не вовлекаем их в оборот", - добавил председатель белорусской ТПП.

"В целях формирования в Союзном государстве единой промышленной политики предлагаем проработать вопрос об отмене субсидирования также продукции, не имеющей сертификата происхождения, выданного палатами либо Белоруссии, либо России", - сказал Мятликов. По его словам, это будет способствовать повышению конкурентоспособности российской и белорусской продукции на внутреннем рынке и "позволит снизить объемы импорта продукции машиностроения из третьих стран".

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии, сопоставимые с размером сбора.