Минфин ищет взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией о двойном налогообложении

Замминистра Алексей Сазанов сообщил о работе по этому вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Минфин РФ ищет взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении. Об этом сообщил журналистам замминистра Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Она (работа - прим. ТАСС) идет, мы работаем на встречах. Ищем взаимоприемлемые решения", - сказал Сазанов.

На вопрос, возможно ли распространить льготы по соглашению с ОАЭ на частный бизнес, замминистра ответил отрицательно, пояснив, что там нулевые ставки.

Ранее государственный министр финансов Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Хади аль-Хусайни и заместитель министра финансов России Алексей Сазанов провели в Дубае второй раунд переговоров о пересмотре налогового соглашения между странами. Об этом сообщало эмиратское агентство ВАМ.

Россия и ОАЭ заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций 7 декабря 2011 года. В конце 2022 года Сазанов заявил газете "Ведомости", что Минфин предложит правительству пересмотреть налоговые соглашения с рядом дружественных стран, включая ОАЭ, которые планировали ввести налог на прибыль организаций. По словам Сазанова, цель пересмотра соглашений состоит в том, чтобы понизить стоимость привлечения прямых инвестиций от реальных инвесторов - резидентов этих юрисдикций.

В начале 2022 года Министерство финансов ОАЭ объявило о введении с 1 июня 2023 года федерального корпоративного налога на прибыль со ставкой в 9% для среднего и крупного бизнеса. Для компаний с прибылью, которая не превышает 375 тыс. дирхамов ($102 тыс.) в год, ставка осталось нулевой. Изменения также не затронули благотворительные организации, инвестиционные фонды, государственные корпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.