Китайская компания будет производить в Подмосковье основу для препаратов против тромбов

Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Китайская компания планирует построить в подмосковном Воскресенске завод по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО "Северный океан" Ван Юнцин.

"У нас в Подмосковье работает более 90 фармацевтических компаний, каждая четвертая таблетка в стране производится в Московской области. Сегодня фарма - это одна из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Нам, со своей стороны, важно обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарств, но и субстанций. У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай. Подписание соглашения с компанией "Северный океан" позволит уже через полгода запустить в Воскресенске новый завод. Предприятие будет производить субстанцию гепарина натрия - активное вещество, которое препятствует образованию тромбов. Реализация такого проекта - это не только экономика, налоги и рабочие места, но и жизненно важное производство для здравоохранения, для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - привели в пресс-службе правительства Подмосковья слова Воробьева.

В пресс-службе добавили, что объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест. Это будет крупнейший в России частный проект из Китая. Данное производство компенсирует потребность РФ в фармакологической субстанции, основным поставщиком которой сейчас является Китай.

"Я был в разных регионах России, мы выбирали площадки для производства и в итоге остановились на Подмосковье. Это очень сильный регион, мы получили эффективную региональную поддержку от правительства области. По программе "Земля за 1 рубль" был предоставлен участок, по сути, бесплатно - для нас это огромная поддержка как для производителя. Также подмосковное правительство оказывает помощь по согласованию различных документов для скорейшего строительства нашего завода", - сказал соучредитель компании "Северный океан" Ван Юнцин, его слова приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.