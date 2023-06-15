Гознак пока не фиксирует ажиотаж на выпуск биометрических загранпаспортов

Прием заявок на выпуск таких паспортов возобновился 1 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Гознак не наблюдает ажиотаж на выпуск биометрических загранпаспортов после возобновления принятия с 1 июня заявок на их изготовление, сообщил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Пока его не видим [ажиотаж]. Мы видим не ажиотаж. Темпы сегодня пока относительно небольшие, но, я думаю, они будут увеличиваться", - сказал он.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был приостановлен 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк такого загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.

Прием заявок на выпуск биометрических паспортов возобновился 1 июня.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.