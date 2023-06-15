Посол РФ в Белоруссии сообщил о продолжении работы по удешевлению роуминга в СГ

По словам Дмитрия Крутого, "то, что жалоб на дороговизну звонков или трафика, СМС стало меньше, показывает, что промежуточное решение было правильное"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия продолжат работать над удешевлением роуминга в Союзном государстве (СГ). Об этом на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Роуминг - сумели закончить определенный этап. Но мы с [вице-премьером правительства РФ] Алексеем Логвиновичем [Оверчуком] обсуждаем, мы во втором полугодии постараемся эту тему обозначить. Потому что такие вещи очень влияют на граждан, которые именно по таким решениям оценивают уровень нашей интеграции", - сказал он.

По словам Крутого, "то, что жалоб на дороговизну звонков или трафика, СМС стало меньше, показывает, что промежуточное решение было правильное". "Но оно не окончательное, все равно люди хотят, привыкнув к смартфонам и этим всем услугам, чтобы было [по стоимости], как дома", - отметил посол.

"Наша задача - довести эту историю отраслевую до конца, она отраслевая, но где-то, может, даже с политическим уже подтекстом", - подчеркнул белорусский дипломат.

Союзный роуминг

Решение об отмене на территории Союзного государства платы за входящие звонки для российских и белорусских абонентов вступило в силу с 1 апреля 2022 года. Россия и Белоруссия шли к отмене роуминга с 2017 года. Снижение стоимости звонков, СМС-сообщений и интернет-трафика на территории СГ с 30 центов до 1,5 цента за минуту началось в ноябре 2020 года в тестовом режиме. В августе 2021 года Москва и Минск договорились о начале применения комфортных сниженных тарифов для роуминговых абонентов двух стран на постоянной основе с сентября того же года. В середине января 2023 года первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил, что число голосовых вызовов в роуминге на территории Союзного государства после отмены платы за входящие звонки выросло вдвое.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.