Доля Белоруссии в российским импорте за 2022 год выросла до 9%

Заместитель министра экономики республики Алеся Абраменко считает, что этот показатель говорит об успешной интеграции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доля Белоруссии в российским импорте за прошлый год выросла до 9%, что говорит об успешной интеграции. Об этом заявила заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках ПМЭФ-2023.

"Об успешной интеграции говорит не только увеличение взаимного товарооборота. Наша доля за прошлый год в российском импорте выросла до 9%, хотя последние 10-15 лет этот показатель был только 5-6%", - сказала Абраменко. Она отметила, что уже реализовано 10 из 28 союзных программ, степень готовности еще девяти оценивается как высокая.

В их числе - программы в области транспорта, трудовой и социальной сферы, макроэкономики, интеграции платежных систем. "Думаем, они будут завершены в ближайшее время. Есть задачи, которые сегодня не реализованы, но должны быть реализованы до конца 2023 года - формирование общего транспортного рынка, объединенных энергетических систем, реализация на практике единой промышленной аграрной политики", - сказала она.

Также предстоит решить вопросы в области ветеринарии, обеспечения лекарственной безопасности, так как есть еще существенная зависимость от импортных препаратов. "Достаточно успешный пример - в период пандемии на территории Беларуси была произведена российская вакцина. Задел для совместных проектов в этой сфере большой", - сказала Абраменко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.