Инвестор вложит около 1 млрд рублей в производство порошковой краски в Подмосковье

Полная реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Предприятие по производству порошковых красок планируется построить в Дмитровском округе Подмосковья к концу текущего года, инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Соответствующее соглашение заключили на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ООО "Инова" Метин Реджепкетхюда.

"Компания вложит в создание производства порошковых красок Iconic 1 млрд рублей. Предприятие появится в Дмитровском округе. Строительство планируют завершить уже в конце текущего года. Сейчас на объекте идут строительные работы. Полная реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест", - привели в пресс-службе регионального Мининвеста слова Зиновьевой.

В министерстве добавили, что площадь производственного здания составит около 6 тыс. кв. м.

"Порошковая краска востребована во многих областях промышленности: автомобилестроении и строительстве, энергетике, нефтегазовой отрасли, в мебельной отрасли и других. Поэтому ежегодно мы планируем выпускать порядка 10 тыс. тонн готовой продукции", - добавил Метин Реджепкетхюда, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.