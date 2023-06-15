Запасы "Автоваза" в России достигают 33 тыс. автомобилей

Глава компании Максим Соколов сообщил, что дефицита автомобилей и комплектующих на данный момент не наблюдается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Запасы автомобилей "Автоваза" на складах и в дилерских центрах составляют около 33 тыс. единиц. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"На сегодняшний день запасы "Автоваза" на складе готовой продукции и дилерские запасы составляют около 32-33 тыс. автомобилей. То есть с учетом трехсот с лишним дилерских центров - примерно по сто автомобилей на один дилерский центр", - сказал он, отметив, что дефицита автомобилей и комплектующих на данный момент не наблюдается.

По словам главы "Автоваза", несмотря на то что компания сдерживает свою ценовую политику и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, очень большое давление на ценообразование оказывает растущий валютный курс, поскольку часть комплектующих для производства автомобилей закупается за рубежом. "Если курс будет расти и дальше, то никакими другими мерами кроме как мерами повышения цен этот процесс будет не сдержать", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.