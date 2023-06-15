В компании планируют открыть там второй офис осенью

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" открывает офис в Белграде, осенью планируется открытие второго офиса в том же городе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IT-компании.

"Яндекс" официально открывает офис в Сербии. С прошлого года часть его уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде", - отметили в компании.

В офисе смогут работать сотрудники из разных стран, при этом, по данным "Яндекса", большая часть работников международных хабов дислоцирована именно в Сербии. Общая доля сотрудников международных хабов компании составляет 10%.