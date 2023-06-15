В ГД внесли законопроект об увеличении расходов на покупку техсредств для инвалидов

В кабмине сочли это предложение избыточным

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об обязательном ежегодном увеличении правительством расходов на покупку технических средств реабилитации для инвалидов, в кабмине предложение сочли избыточным. Документ размещен в думской базе данных в четверг.

Авторы предлагают дополнить закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" положениями, которые обязывают правительство ежегодно увеличивать расходы на покупку технических средств реабилитации для инвалидов, при этом объем необходимых средств из федерального бюджета определит сам кабмин.

В заключении правительства в свою очередь указывается, что объем выделяемых средств федерального бюджета на такие закупки ежегодно растет. Поэтому закрепление в законе "декларативных положений, обязывающих правительство РФ ежегодно предусматривать увеличение расходов на данные цели и не определяющих конкретный порядок такого увеличения, представляется нецелесообразным". "С учетом изложенного дополнительного законодательного регулирования данного вопроса не требуется", - говорится в заключении кабмина.

В нем указано на то, что в рамках госпрограммы "Доступная среда" из федерального бюджета Фонду социального страхования РФ было выделено на 2022 год 37,3 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2021 году. Кроме того, Фонду пенсионного и социального страхования РФ выделено на 2023 год 42,3 млрд. рублей, на 2024 год - 44,6 млрд. рублей, а на 2025 год - 46,5 млрд. рублей. В случае необходимости исполнитель программы может запросить выделение дополнительных бюджетных ассигнований.