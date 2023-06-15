АСИ запустит пилотную программу "Университета предпринимателей" в Высшей школе экономики

Предполагается совместная работа по проведению студенческих экспедиций, развитию сервиса международного продвижения и кооперации российских проектов, организации совместных просветительских мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) планирует запуск одной из пилотных программ "Университета предпринимателей" на базе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АСИ.

"Здесь мы опираемся на экспертизу, аналитику и опыт, которые уже есть в Высшей школе экономики, чтобы вместе работать как над реализацией конкретных проектов, так и над созданием новых образовательных программ. Например, на базе НИУ ВШЭ планируем запуск одной из пилотных программ "Университета предпринимателей". Для нас важен обмен практиками, поэтому мы готовы вовлекать студентов и сотрудников ВШЭ в реализацию инициатив Агентства", - отметила директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

Соглашение, подписанное между АСИ и НИУ ВШЭ, оговаривает направления сотрудничества в сфере развития новых технологий, цифровой трансформации экономики и социального развития страны. Предполагается совместная работа по разработке и проведению студенческих экспедиций "Открываем Россию заново", развитию сервиса международного продвижения и кооперации российских проектов, практик и инициатив "АСИ go global" и организацию совместных просветительских мероприятий для молодых лидеров, инициативных сообществ и команд на региональных площадках.

В ближайшее время стороны реализуют специальные проекты в рамках форума и конкурса отечественных брендов. "Высшая школа экономики как один из ведущих российских университетов видит свою задачу в развитии талантов и участии в любых проектах, целью которых является создание достойного будущего для нашей страны. В лице АСИ мы нашли партнера, который разделяет это видение с нами и уже достойно зарекомендовал себя в ходе нашей предыдущей совместной работы. Надеюсь, что конкретные результаты реализации нашего соглашения мы увидим уже в самое ближайшее время", - рассказал Никита Анисимов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с правительством представить предложения по разработке и реализации учебной программы для предпринимателей на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и других учебных заведений. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.