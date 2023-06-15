Евтухов заявил, что Uniqlo и Adidas не приняли решение об уходе с российского рынка

Заместитель министра промышленности и торговли РФ отметил, что сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, в свою очередь, приняла решение о продаже и сейчас подбирает себе покупателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Японская компания Unuiqlo и немецкий бренд Adidas пока не приняли решение об уходе с российского рынка несмотря на то, что их магазины закрыты. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Uniqlo и Adidas решение об уходе пока не приняли, закрыты магазины, они сейчас ищут решение", - сказал он.

Евтухов отметил, что сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, в свою очередь, приняла решение о продаже и сейчас подбирает себе покупателя. "Насколько я понимаю, уже с выбором они определились, в ближайшее время должны будут внести свои предложения к нам в министерство", - добавил замглавы Минпромторга.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.