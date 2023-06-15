Центр компетенций по промышленному туризму создадут в Белгородской области

В частности, соглашение предусматривает создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов, организацию обучающих семинаров, проведение конкурсов для продвижения лучших практик по промышленному туризму в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Центр компетенций по промышленному туризму в сфере горнодобычи и металлургии откроют в Белгородской области при поддержке компании "Металлоинвест", Агентства стратегических инициатив (АСИ), правительства региона и Университета науки и технологий МИСИС. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Белгородская область в прошлом году принимала участие в акселераторе "Открытая промышленность" и разработала стратегию развития промтуризма. Сегодняшнее соглашение - продолжение политики открытости региональных предприятий. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации предпринимательских инициатив в этой сфере. В том числе в создании в Старом Осколе центра компетенций по промтуризму в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Соглашение также предусматривает создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов, организацию обучающих семинаров, проведение конкурсов для продвижения лучших практик по промышленному туризму в России. "Белгородской области есть что показать с точки зрения промышленного туризма. Это в первую очередь металлургия, крупная компания "Металлоинвест", которая системно внедряет новые технологии в добыче и переработке железной руды на территории области", - сказал вице-губернатор региона Дмитрий Гладский.

Белгородская область - регион, в котором добывается треть всей российской руды, а также находится более 80% запасов богатых железных руд бассейна Курской магнитной аномалии. Компания "Металлоинвест" является одним из флагманов промтуризма в регионе. В рамках обучающей программы центра компетенций слушатели получат возможность посетить предприятия компании - Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и Лебединский горно-обогатительный комбинат.

"Мы развиваем промышленный туризм с конца 2021 года, на предприятиях "Металлоинвеста" уже побывали более 3,5 тыс. человек. Наши гости испытывают гордость за масштабные и современные предприятия российской горно-металлургической индустрии. Вместе с партнерами мы будем развивать промышленный туризм, способствуя росту интереса к рабочим и инженерным специальностям, формированию нового поколения квалифицированных кадров для российской промышленности", - отметил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.

На церемонии подписания соглашения Чупшева передала также генеральному директору "Металлоинвеста" благодарность от Минпромторга России и АСИ "за огромный личный вклад в развитие промышленного туризма в Российской Федерации".

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.