По новому железнодорожному пути из Крыма в Ростов начали предпроектные изыскания

Он проходит через Запорожскую область и Донецкую Народную Республику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Предпроектные изыскания начаты по новому железнодорожному пути, который соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Проводятся предпроектные изыскания, связанные со строительством железнодорожного пути, который соединит Республику Крым, Херсонскую область, Запорожскую область с ДНР и Ростовской областью. Это станет дополнительной возможностью для перемещения грузов железнодорожным транспортом наряду с Крымским мостом. На сегодняшний день проект проходит предварительное согласование. Рассчитываем, что строительство будет закончено в ближайшие несколько лет", - сказал Козенко. Он уточнил, что проект будет реализовываться предприятием "Железные дороги Новороссии".

По его словам, новая железная дорога пройдет практически по тому же маршруту, что и проектируемая автотрасса из Крыма в Ростов. "Это, на самом деле, большое достижение будет для области. Регион станет хорошим транзитером, здесь можно будет строить и хабы, и терминалы. В этом плане мы уже продумываем, как это все увязать", - добавил вице-премьер.

Ранее и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил ТАСС, что новая железнодорожная компания должна заработать до конца 2023 года.

31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что это позволит выстроить единую логистику в четырех новых российских регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозками. Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, головной офис расположится в Донецке.