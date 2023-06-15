Росатом и правительство Ивановской области будут развивать высокотехнологичные проекты

Стороны намерены создавать технологии ядерной медицины, цифровой энергетики, станочного оборудования, сотрудничать в области применения углеродного волокна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Совместные высокотехнологичные проекты, в том числе в области ядерной медицины и в сфере применения углеродного волокна, будут развивать правительство Ивановской области и госкорпорация "Росатом". Соглашение о сотрудничестве подписали в четверг губернатор Станислав Воскресенский и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Соглашение носит не рамочный, сутевой характер. Договорились о конкретных направлениях работы, реализации ряда проектов и создании совместных предприятий на территории региона. Промышленные предприятия из Ивановской области станут поставщиками Росатома. В свою очередь Росатом также для наших предприятий выступит партнером", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

По данным пресс-службы, Росатом и регион намерены развивать технологии ядерной медицины, цифровой энергетики, станочного оборудования, сотрудничать в области применения углеродного волокна. Также соглашение предусматривает развитие проектов по модернизации и повышению надежности ресурсоснабжения городов, расширение совместной работы предприятий атомной отрасли с вузами региона, сотрудничество в сфере технологического предпринимательства и другое.

"Госкорпорация уделяет особое внимание выстраиванию взаимодействия с регионами России. Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве затрагивает высокотехнологичные проекты, реализация которых внесет существенный вклад не только в развитие Ивановской области, но и в обеспечение технологического суверенитета нашей страны", - приводит пресс-служба слова Лихачева.