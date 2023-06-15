МИД Турции оценил зависимость от газа из России в 36-37%

Исполняющая обязанности гендиректора управления энергетики и окружающей среды дипведомства Беррис Экинджи заявила, что республика намерена снизить этот показатель

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Зависимость Турции от российского газа в настоящее время составляет 36-37%, и страна хочет продолжить снижать ее. Об этом в четверг сообщила Беррис Экинджи, и. о. гендиректора управления энергетики и окружающей среды МИД Турции, участвующая в ежегодной конференции по энергобезопасности в Центральной и Восточной Европе в вашингтонском Атлантическом совете.

"Когда-то зависимость от газа из РФ у нас была 60%, сейчас - 36-37%. И мы хотим продолжать снижать ее. У нас будут новые источники газа из Каспия, Восточного Средиземноморья, из Ирака. На протяжении последних 30 лет мы проводим политику диверсификации", - сказала она.

Экинджи коснулась и вопроса о газовом хабе, предложенном Россией. "Да, президент России Владимир Путин выступил с предложением о газовом хабе. Но на самом деле наша работа в направлении создания такого хаба идет уже много лет. Все проекты, которые мы реализовали до настоящего времени, являются составляющими идеи хаба. Это инфраструктура, трубопроводы, мощности СПГ. Мы старались увеличить количество пунктов входа газа на нашу территорию и точек экспорта", - отметила она.

Относительно перспективы торговли российским газом на площадке хаба Экинджи отметила, что "этот вопрос решит рынок". "Насчет того, будет ли в этом участвовать российский газ, решит рынок. Если спроса на газ из России не будет, то они просто не найдут себе места на площадке хаба. Сами мы не хотим увеличивать свою зависимость от газа из РФ", - сказала представитель МИД Турции. Она отметила также, что перспектива поступления дополнительных объемов российского газа для хаба связана со строительством новых трубопроводов.

"По "Турецкому потоку" одна труба доставляет газ нам, вторая - в Восточную Европу. Третий трубопровод, который предназначен для хаба, будет построен, если он будет нужен рынку. Конечно, газ из РФ может, например, приходить к нам и перерабатываться в СПГ, но я не вижу это коммерчески выгодным, учитывая наличие у России мощностей для сжижения", - считает Экинджи.

В то же время она обратила внимание, что в вопросах диверсификации и снижения зависимости от поставщиков газа Турция "не получает достаточной координации, сотрудничества и диалога от Евросоюза", тем более что "такой диалог важен в нынешние кризисные времена".