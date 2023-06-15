Цены на бензин в РФ за неделю выросли на 18 копеек

Дизель подорожал на 2 копейки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 5 по 13 июня 2023 года увеличились на 18 копеек и составили 51,76 рубля за один литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 17 копеек и составили 47,96 рубля за один литр. Цена бензина Аи-95 увеличилась на 17 копеек, до 52,28 рубля. Цена бензина Аи-98 возросла на 22 копейки, до 62,74 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива повысилась на 2 копейки, до 58,21 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 75 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Тыва - на 1,9%, Ямало-Ненецком автономном округе - на 1,5%, Республике Алтай - на 1,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин увеличились на 0,3%.

Так, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,09 до 49,51 рубля, марки Аи-95 - от 51,99 до 56,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,6 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 47,1 до 49,43 рубля, марки Аи-95 - от 51,5 до 54,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,29 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 5 по 11 июня 2023 года возрос на 11,7% по сравнению с предыдущим периодом - до 832,4 тыс. тонн. В то же время производство дизельного топлива увеличилось на 2,6% и достигло 1,679 млн тонн.