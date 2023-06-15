Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 года до уровня 1,8%

Ведомство ранее предварительно оценило снижение ВВП в первом квартале на уровне 1,9%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Росстат улучшил оценку снижения ВВП России в январе - марте 2023 года до уровня 1,8% в годовом выражении, следует из данных статслужбы.

Ранее Росстат предварительно оценил снижение ВВП РФ в первом квартале на уровне 1,9%. Относительно четвертого квартала 2022 года года ВВП снизился на 18,6%.

По данным Росстата, в первом квартале снижение объема ВВП связано с сокращением добавленной стоимости в таких сферах деятельности, как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 10,8%; оптовая и розничная торговля- на 10,1%; информация и связь - на 5,4%; добыча полезных ископаемых - 4,9%.

Как сообщает Росстат, часть отраслей показали рост индекса физического объема добавленной стоимости: гостиницы и рестораны (+9,1%); строительство (+7%); банковские услуги в сфере финансов и страхования (+6,2%); сельское хозяйство (+3,4%); транспортировка и хранение (+2%).