Инфляция в РФ с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05%

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция на 13 июня составила 2,9%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 6 по 13 июня 2023 года составила 0,05%, следует из данных Росстата.

При этом с 30 мая по 5 июня в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,21%.

С начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,2%, с начала года - на 2,58%. В годовом выражении инфляция в РФ на 13 июня 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 2,9%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены: на мясо кур - на 1,8%, сахарный песок - на 1,1%, свинину, сосиски, сардельки - на 0,5%, овощные консервы для детского питания, черный чай - на 0,4%, мороженую рыбу и рис - на 0,3%, печенье и поваренную соль - на 0,2%, баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, обеды в столовой , кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,3%, в том числе на помидоры - на 8,1%, бананы - на 7,1%, белокочанную капусту - 5,4%, репчатый лук - на 2,2%. В то же время морковь подорожала на 6,5%, картофель - на 5,7%, столовая свекла - на 4,3%, яблоки - на 1,8%, огурцы - на 0,9%.

Куриные яйца и гречневая крупа подешевели на 0,8%, подсолнечное масло - на 0,7%, пшено - на 0,6%, пшеничная мука - на 0,5%, маргарин - на 0,4%, сливочное масло, сметана, творог и вермишель - на 0,3%, вареные колбасы - на 0,2%, пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол - на 1,2%, корвалол - на 0,7%, поливитамины - на 0,6%, левомеколь - на 0,4%, метамизол натрия, эргоферон и нимесулид - на 0,2%, комбинированные анальгетики и валидол - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных - на 0,4%, спички - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Цены снизились на гигиенические прокладки - на 0,4%, стиральные порошки и зубные щетки - на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, туалетную бумагу и хозяйственное мыло - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров подорожали древесно- и ориентированно-стружечные плиты - на 0,8%, отечественные легковые автомобили ь- на 0,4%, обрезные доски- на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, футболки и джинсы для детей - на 0,1%. Цены на телевизоры снизились на 1,6%, электропылесосы и смартфоны - на 0,9%, шампуни, кроссовки для взрослых и женские колготки - на 0,4%, спортивные костюмы для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо цены не изменились. Полет в салоне экономического класса подорожал на 1,6%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 0,8%, проживания в гостиницах 4-5 звезд выросла на 0,7%, в гостиницах одной звезды, мотелях, а также путевок в санатории - на 0,6%, проживания в гостиницах две звезды - на 0,5%, гостиницах три звезды - на 0,4%, хостелах - на 0,3%.

Из остальных видов услуг подорожали: модельная стрижка в женском зале, ремонт телевизоров - на 0,2%, модельная стрижка в мужском зале, мойка легковых автомобилей - на 0,1%.