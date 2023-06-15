Песков сообщил, что модератором пленарной сессии ПМЭФ "будет россиянин"

Пресс-секретарь президента РФ не стал называть его имя

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль пока не анонсирует, кто будет модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента, известно, что это будет гражданин России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Оно [имя модератора] известно, но мы традиционно не анонсируем, поэтому не будем и сейчас этого делать", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли это кто-то от российской стороны, Песков подтвердил: "Это будет от российской стороны, да".