Первая компания из Белоруссии начала экспорт зерна через порт Мариуполя

Общий грузооборот порта по итогам первого года эксплуатации власти ДНР планируют довести до 500 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Первое предприятие из Белоруссии начало отгрузку зерна на экспорт через морской порт Мариуполя. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В мариупольский порт зашла первая - пока единственная - компания из Белоруссии, она переваливает на экспорт свою сельхозпродукцию: зерно, технические культуры. Они работают у нас уже около двух месяцев, арендовали складские помещения. Заключены прямые контракты с администрацией порта, сейчас за границу отправлено пять партий по несколько тысяч тонн", - сказал Солнцев.

Название белорусской компании и направления поставок премьер ДНР не стал озвучивать, но отметил, что фирма уже изучает возможности переориентировать на Мариуполь весь объем своего экспорта, поскольку этот транспортный коридор оказался для нее короче других.

Общий грузооборот порта по итогам первого года эксплуатации (после приостановки на время боевых действий в 2022 году) власти ДНР планируют довести до 500 тыс. тонн. "В долгосрочной перспективе хотелось бы, конечно, выйти на историческую планку в 30 млн тонн - такие объемы проходили через порт Мариуполя в советское время. В планах - перевалка угля, металлов, нефтепродуктов", - рассказал Солнцев.

Порт Мариуполя возобновил свою работу после освобождения города российскими войсками в мае 2022 года, перед этим специалисты Минобороны провели работы по разминированию. Функционировать в обычном режиме порт начал осенью. Его текущая мощность оценивается в 3,4 млн тонн грузов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.