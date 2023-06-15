15 июня, 16:09,
обновлено 15 июня, 16:32
ПМЭФ

"Автоваз" рассмотрит возможность закупки системы ABS у "Роберт Бош Самара"

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

В компании заявили, что нацелены на покупку отечественных компонентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Автоваз" рассмотрит возможность закупки антиблокировочной системы ABS у завода "Роберт Бош Самара", который недавно приобрел ФГУП "НАМИ". Об этом ТАСС сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Давайте мы посмотрим, апробируем, конечно, мы нацелены на покупку отечественных компонентов", - сообщил Соколов.

В среду ФГУП "НАМИ" приобрело 100% долей предприятия ООО "Роберт Бош Самара", где ранее выпускались системы рулевого управления, антиблокировочные системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP). С 2024 года НАМИ планирует наладить выпуск систем ABS и ESP, а с 2025 года выйти на проектные мощности.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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