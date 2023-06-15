В МЭР сообщили об ускорении годовой инфляции до 2,87%

По данным ведомства, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 6 по 13 июня 2023 года ускорилась до 2,87% с 2,68% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 6 по 13 июня 2023 года (восемь дней) рост цен замедлился. Год к году инфляция составила 2,87%. Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров преимущественно за счет замедления удорожания легковых автомобилей, стройматериалов и ускорения удешевления электротоваров и других бытовых приборов. Также замедлился рост цен в секторе услуг при замедлении темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев. На продовольственные товары рост цен отсутствовал при удешевлении плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,12%", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.