ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в РФ в мае до 2,51%

Потребительские цены в мае увеличились на 0,31%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Показатель годовой инфляции в РФ в мае 2023 года перешел к росту, увеличившись до 2,51% (месяцем ранее 2,31%), следует из информационно-аналитического комментария, опубликованного на сайте Банка России.

"По сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время снижение стоимости продовольствия ускорилось", - сообщил регулятор.

Потребительские цены в мае увеличились на 0,31% (в апреле - на 0,38%). Показатели устойчивой составляющей месячного роста цен с поправкой на сезонность в мае продолжили расти и находятся вблизи 4% в пересчете на год. Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.

Банк России полагает, что в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 г. показатель годовой инфляции продолжит повышаться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 г., а затем вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.