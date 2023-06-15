Эксперты рассказали об управлении внешнеэкономическими рисками

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова заявила, что углеродное регулирование - это инструмент, который позволяет управлять рисками связанными с климатическим регулированием разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Углеродное регулирование уже не просто инструмент декарбонизации, оно позволяет управлять внешнеэкономическими рисками, связанными с климатическим регулированием разных стран. Об этом сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Важный момент, мы видим, что углеродное регулирование - это уже не только инструмент, который позволяет так или иначе достигать задачи по декарбонизации своих экономик, но это некий инструмент, очень важный, который позволяет и будет позволять управлять внешнеэкономическими рисками, связанными с введением углеродного регулирования разными странами, мы понимаем, что процесс запущен сейчас Европой, и мы вот уже с этого лета оказались в тестовом периоде, когда учимся сдавать отчетность, и дальше эта отчетность начнет монетизироваться", - отметила Завьялова.

Она также отметила, что, возможно, сейчас наблюдается смена лидера. "Во-первых, Китай сейчас очень активно драйвит создание нового альтернативного союза углеродно нейтральных стран, куда приглашает страны юго-восточной Азии и Африки. России они тоже на государственном уровне, возможно, смогут это предложить", - пояснила Завьялова.

Заместитель гендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству "РусГидро" Сергей Мачехин рассказал, что почти 50% потенциального рынка "зеленого" финансирования сегодня - это страны Азии, также он не исключает появления инструмента вовлеченности в реализацию климатических проектов. "Не исключаю такую возможность в ближайшее время - в странах, которые будут максимально близки друг другу с точки зрения законодательства и нормативной базы по взаимному применению инструментов управления этими рынками, может появиться некий условный индекс вовлеченности и заинтересованности в реализации проектов по управлению климатическими изменениями. Понятно, что это будет касаться субъектов экономики, то есть это крупные компании, ни в коем случае это не государство", - подчеркнул он.

Ранее глава минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что за последние два года в России приняли стратегические документы, утвердили базовое законодательство, создали инфраструктуру для реализации климатических проектов и начался выпуск углеродных единиц.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.